La Habana, Cuba. – En horas de la noche de este domingo 9 de febrero, a causa de un shock séptico, falleció el General de División Efigenio Ameijeiras Delgado, a la edad de 88 años.

Efigenio desde muy temprana edad se identificó con los jóvenes del Movimiento 26 de Julio, participando de manera activa en acciones contra la tiranía.

La persecución a que fue sometido determinó que viajara a México, país donde se incorporó a los preparativos para regresar a la Patria junto a los expedicionarios del yate Granma y reiniciar la lucha armada.

Integró el núcleo inicial del naciente Ejército Rebelde y participó de manera destacada en diferentes acciones combativas, entre ellas en la primera acción victoriosa de la guerrilla, el ataque al cuartel de La Plata, formando parte de la escuadra dirigida por el entonces Capitán Raúl Castro Ruz.

El General de División Efigenio Ameijeiras Delgado, estuvo entre los fundadores del Segundo Frente Oriental Frank País, como Segundo Jefe del mismo y Jefe de la Columna número 6 “Juan Manuel Ameijeiras Delgado”.

En ese propio año es ascendido al grado de Comandante. Al triunfo de la Revolución es designado Jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. Durante su trayectoria militar ocupó diferente responsabilidades, entre ellas Jefe del Estado Mayor del Ejército Central y Viceministro Jefe de Preparación Combativa.

Fue ascendiendo en grado militar hasta General de División. Los méritos acumulados lo hicieron acreedor del Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba.

Su cadáver fue cremado y sus cenizas serán expuestas este martes, desde la 1 hasta las 5 de la tarde, en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, donde se le realizarán las honras fúnebres.

