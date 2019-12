Evalúan accesibilidad para personas discapacitadas

Isla de la Juventud, Cuba. – Buscar soluciones para el desarrollo de las personas con discapacidad fue el objetivo principal del I Taller de Turismo Social y Comercial Accesible de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores, ACLIFIM, en la Isla de la Juventud.

Alnolber Hijuelos Elías, presidente de esa organización en la ínsula, dijo que las ponencias versaron sobre cómo los limitados físico motores no pueden acceder a playas y actividades de senderismo, por las barreras arquitectónicas.

En el Taller de Turismo Social y Comercial Accesible realizado en el Municipio Especial, se reflexionó acerca de las dificultades que existen en el Turismo, que lo vuelven menos inclusivo para ese grupo poblacional y que requieren de soluciones.

Es necesario eliminar barreras arquitectónicas y brindar un mejor acceso a los diferentes sitios de interés a quienes poseen discapacidades.

