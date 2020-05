Evalúa secretariado nacional de la CTC el trabajo de esa organización en tiempos de pandemia

La Habana, Cuba. El Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba evaluó la política aprobada para la organización y atención al sector no estatal cuyos integrantes son hoy un por ciento considerable en la actividad laboral.

Camen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la CTC, presentó el informe sobre el tema que abordó el estado de ese importante segmento de la sociedad que hoy está seriamente afectado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y el nuevo coronavirus.

La dirigente también presentó una valoración del funcionamiento sindical y la eficiencia de la vinculación de los cuadros de la CTC y sus sindicales con la base durante la última etapa evaluativa.

La segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba también se refirió al reordenamiento del cronograma de las fechas la realización de las Conferencias Nacionaes de los Sindicatos debido a la pandemia del COVID-19.

