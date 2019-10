Eslovenia valora de positivo los vínculos con Cuba

Eslovenia y Cuba calificaron de positivo el estado de las relaciones bilaterales y el contexto propicio para ello que ofrecen los vínculos actuales entre la Isla y la Unión Europea.

El director general para Política Común y de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Matej Marn, y el embajador cubano ante ese país, Juan Fernández expresaron estas consideraciones durante una audiencia sostenida en la sede de la Cancillería.

En un ambiente calificado de cordial y amistoso por las partes, el diplomático agradeció el respaldo de Eslovenia al proceso de negociaciones e implementación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de Cuba con el bloque europeo.

También, trasladó al alto funcionario la gratitud del pueblo y gobierno cubanos por el apoyo esloveno en el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

