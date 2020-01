Envía Cuba condolencias al pueblo brasileño

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió este lunes a través de la red social Twitter, sus más sentidas condolencias al pueblo brasileño por la pérdida de vidas humanas, a causa de las fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais.

El canciller además hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas urgentes, basadas en la colaboración, para enfrentar las consecuencias del creciente cambio climático que ya afecta al planeta.

La cifra de muertos por las lluvias que azotan ese estado brasileño se elevó a 44 mientras que el de personas obligadas a abandonar sus hogares superó las 13 mil, informaron fuentes oficiales, citadas en el sitio web oficial de Telesur.

Estas intensas lluvias obligaron al gobierno de Minas Gerais a declarar estado de emergencia en 99 ciudades afectadas por los aguaceros.

