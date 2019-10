Entregarán últimas viviendas reparadas tras paso de tornado

La Habana, Cuba. – Las últimas viviendas reparadas, de las afectadas por el tornado que azotó La Habana, serán entregadas antes del 16 de noviembre, cuando se cumple el aniversario 500 de La Habana.

En los días previos a esa celebración también se terminarán obras de centros educacionales y de la salud, así como emblemáticas instalaciones como el Mercado de Cuatro Caminos, el Parque Tecnológico Finca de los Monos y los Jardines de la Tropical.

La celebración será una gran fiesta de toda Cuba, dada la representatividad que tendrán sus villas fundacionales y ciudades patrimoniales, además de estar presentes personalidades foráneas y cientos de amigos de la Revolución cubana.

Además, se realizarán actividades festivas en el Malecón y otros lugares de la ciudad, cenas gigantes, ferias agropecuarias, comerciales y gastronómicas en todos los municipios, espectáculos artísticos, entre otros eventos.

