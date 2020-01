En Pinar del Río, balance anual de la CTC

Pinar del Río, Cuba. – Ulises Guilarte de Nacimiento, integrante del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, presidió en Pinar del Río el balance anual de ese organismo, primero del país, y el cual se centró en la economía y todos sus eslabones.

Al respecto, dijo que este será otro año de esfuerzos, y por ello será necesario en cada colectivo maximizar los ingresos en compañía del ahorro, la productividad, la sustitución de importaciones, y exportar en todo momento.

El Secretario General de la CTC durante el balance de Pinar del Río, detalló que esas reuniones a escala nacional, le abren las puertas al venidero proceso de discusión y aprobación del plan de la economía correspondiente al 2020.

Por último, Guilarte de Nacimiento expresó su confianza en que a pesar del genocida bloqueo del gobierno los Estados Unidos, la clase obrera y sus dirigentes vencerán.

