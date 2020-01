En museo de Ciego de Ávila objetos que pertenecieron a Fidel

Ciego de Ávila, Cuba. – Parte de la rica historia del Comandante en Jefe Fidel Castro, se exhibe actualmente en el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández, de la ciudad de Ciego de Ávila.

La muestra incluye piezas de gran valor obsequiadas a Fidel durante sus visitas a provincias de Cuba y otros países del mundo, así como condecoraciones, reconocimientos y distinciones por parte de gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales.

Es una reveladora colección apreciada ya por numerosos estudiantes y trabajadores de varios sectores, lo que ratifica el inmenso amor del pueblo por nuestro líder histórico, quien visitó en más de 30 ocasiones el territorio avileño.

Próximamente, todos los museos de la provincia de Ciego de Ávila exhibirán piezas obsequiadas al Comandante en Jefe, cumpliendo la encomienda de Raúl y por voluntad de Fidel, como expresara el historiador Eusebio Leal.

