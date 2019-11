Embajadora de Cuba en Dominicana llama al cese del bloqueo

El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba debe cesar, por ilegal, ilegítimo y genocida, llamó en Santo Domingo, la embajadora de la Isla en la República Dominicana, Milagros Carina Soto.

Horas cercanas a realizarse en la Asamblea General de la ONU la votación sobre el levantamiento del cerco económico, aplicado desde hace seis décadas por la nación del norte, Soto, expresó que ese engendro se recrudeció de una manera brutal durante este último año.

Carina Soto, embajadora de la Isla en la República Dominicana, reconoció la amistad de los dominicanos con Cuba, y el apoyo de ese país y su pueblo, con el cual comparten en actividades.

Hizo una mención especial para los integrantes de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, un pilar en esa solidaridad, además, de otras personalidades, partidos, y personas que también rechazan el bloqueo.

