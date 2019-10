El largo brazo del bloqueo a Cuba

La Habana, Cuba. – El Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura ha sufrido, durante el 2018 e inicios de este año, pérdidas millonarias por causa del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba durante casi seis décadas.

Dedicado a las actividades de café, cacao, coco, apicultura y forestal, la empresa padece la falta de insumos, la imposibilidad de exportar sus producciones y obstáculos para el cobro de las ventas, informó su vicepresidente, Luis Enrique Moreno.

Señaló que el cacao y el café son los más afectados por el cerco de Estados Unidos, pues nuestro país era fuerte productor de ese último rubro en el mundo y la carencia de recursos para atender las plantaciones ha provocado un descenso alarmante.

Luis Enrique Moreno señaló que en el sector Forestal la obsolescencia tecnológica y la falta de piezas de repuesto de equipos y para la industria trae consigo daños en el proceso productivo.

