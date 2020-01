Ejemplo de fidelidad a la Patria

Cuba. – La CTC Nacional y el Sindicato de Civiles de la Defensa enviaron un saludo a los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en el que agradecen a ese cuerpo armado su fidelidad a la Patria en los 61 años de creado.

Ambas organizaciones expresaron el orgullo de contar con hombres y mujeres disciplinados y abnegados, quienes han acompañado al pueblo trabajador desde la creación de la PNR, el 5 de enero de 1959, por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

La felicitación de la CTC y el Sindicato de Civiles de la Defensa fue especial para los fundadores de la Policía Nacional Revolucionaria, los oficiales y suboficiales sobresalientes y los trabajadores afiliados destacados en el apoyo a ese cuerpo uniformado.

Las dos organizaciones desearon éxitos a la Policía Nacional Revolucionaria en las misiones en el momento que vive el país.

