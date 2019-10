Diputados cubanos expresan dolor por muerte de Alicia Alonso

La Habana, Cuba. – La larga y fructífera vida de Alicia Alonso, dedicada a la danza, permitieron a Cuba y al mundo disfrutar de sus excepcionales dotes de bailarina, coreógrafa y profesora, y respetarla como patriota siempre leal al arte y a su pueblo, expresó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, con motivo del fallecimiento de la Prima Ballerina Assoluta del Ballet Nacional.

Los diputados compartimos nuestro dolor con el de los familiares y los integrantes del Ballet Nacional. Fue una leyenda de la cultura cubana, que dio vida a los escenarios en los que actuó durante 88 años, agregó el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

Alicia Alonso falleció en el Hospital CIMEQ, de La Habana, a las 11 de la de del 2019, a dos meses y tres días de cumplir 99 años de edad, dejando para la cultura cubana y universal una profunda huella que la sitúa entre las figuras más grandes de la danza en todos los tiempos.

Fundadora del Ballet Nacional de Cuba, el nombre de Alicia Alonso identifica al Gran Teatro de la Habana, escenario desde donde cautivo a cubanos y extranjeros por su excelencia como intérprete, coreógrafa y directora de una de las compañías danzarías más emblemáticas del mundo.

