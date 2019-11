Díaz-Canel en Guantánamo: Sigan trabajando así, lo están haciendo bien

Guantánamo, Cuba. – La segunda visita del Consejo de Ministros a Guantánamo encabezada por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel concluyó este viernes luego de dos días en los que se evaluó la marcha de programas priorizados.

Temas como vivienda, recursos hidráulicos, informatización de la sociedad, salud pública, producción de alimentos, desarrollo local, producción local de materiales de la construcción, recreación y otros, estuvieron en la mira de la visita, que también contó con el Vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa.

Asimismo, formaron parte de la comitiva los vicepresidentes del Consejo de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Morales Ojeda, Inés María Chapman y Jorge Luis Tapia Fonseca, así como ministros y viceministros.

Durante las conclusiones en la Asamblea Provincial del Poder Popular sobresalió el cumplimiento de gran parte de las indicaciones realizadas durante la primera visita hace un año.

Sigan trabajando así, lo están haciendo bien, dijo el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel al hacer las conclusiones este viernes de la visita gubernamental de dos días a Guantánamo.

También el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa reconoció el trabajo de gobierno con un control sistemático que ha permitido avances en el territorio entre ellos el proyecto de desarrollo local.

La aceptación popular de la planta desalinizadora de Masí y el avance en las inversiones para el tratamiento de residuales en Caimanera, así como consolidar el trabajo para disminuir la mortalidad infantil y lograr una infraestructura que asegure calidad en los servicios fueron consideraciones del recorrido.

Asimismo, sobresalió el vínculo entre la universidad y el gobierno en la búsqueda de soluciones a problemas del territorio y el desarrollo de proyectos endógenos, entre otras valoraciones.

