Dialogan Cuba y Turquía sobre comercio, economía y cooperación

La Habana, Cuba. – Representantes de Cuba y Turquía analizaron hoy en esta capital el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre ambos países.

En su cuenta en Twitter, la viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Ana Teresita González, destacó su encuentro con la embajadora turca en la Isla, Berris Ekinci.

En recientes declaraciones, la diplomática abogó por el fortalecimiento de la cooperación bilateral, y condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a nuestra nación.

Al respecto, resaltó el incremento de los intercambios entre La Habana y Ankara en el último lustro, como ejemplo citó la visita del presidente Recep Tayyip Erdogan, en 2015, lo cual, subrayó, permitió analizar las posibilidades de cooperación en diferentes sectores.

