Destacan avances de industrias de materiales constructivos en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Los aportes al Programa de la Vivienda de plantas de materiales constructivos en Camajuaní, Placetas y Caibarién, fueron constatados por Alberto López, gobernador de Villa Clara, en un recorrido por esos municipios.

Durante su periplo por la Unidad Empresarial de Base de Camajuaní, adscrita a la Empresa de Producción Local de Materiales de la Construcción, evaluó la calidad de los bloques y baldosas.

En su visita a centros dedicados a la confección de materiales constructivos, Alberto López, gobernador de Villa Clara, también recorrió la planta Raúl Cepero Bonilla de la cantera Palenque, donde producen terrazos, bloques, cal y pintura.

El recorrido incluyó el Taller de Falcón en Placetas, con perspectivas de elaborar ladrillos, tejas y conexiones de barro, en el que se prevé usar en el horno otras fuentes de energía para ahorrar combustible.

