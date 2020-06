Destaca Machado Ventura imperativo de incrementar la producción de alimentos

Santiago de Cuba. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, destacó la importancia de tener listas las tierras y sembrar alimentos, al sostener un encuentro este fin de semana con el Consejo de Defensa de Santiago de Cuba.

En la reunión de trabajo se conoció que el territorio santiaguero tiene preparada en esta etapa de primavera unas 45 mil 500 hectáreas para siembra de cultivos priorizados de las 50 mil comprometidas.

En este sentido, Machado Ventura sentenció que para preparar la tierra hay que estar atento, porque ya llegaron las lluvias, esperar que se oree, meter los tractores y de inmediato sembrar.

También en el encuentro con las autoridades santiagueras y la presencia del ministro de Agricultura, se realizó una mirada crítica al programa de la leche para que inicie el despegue que se necesita.

