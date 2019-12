Desmiente Cuba versiones sobre cambio de tasa monetaria

La Habana, Cuba.- El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, desmintió versiones de prensa sobre un cambio inminente de la tasa del dólar con respecto al peso nacional de uno por 50.

En declaraciones a Prensa Latina, el funcionario también negó que el ordenamiento monetario, que estudia el Gobierno, entre en vigencia el 1ro de enero venidero.

En su intervención ante el Parlamento, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel destacó este sábado la importancia de realizar el ordenamiento monetario nacional, para eliminar la dualidad monetaria con el fin de impulsar la economía y mejorar las condiciones de vida de la población.

El Jefe de Estado explicó que ese proceso NO es un canje de moneda y ratifico que se garantizará los depósitos bancarios y el efectivo en manos de la población.

