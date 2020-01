Designarán a Intendentes en cada municipio de Cuba

La Habana, Cuba. – Cumpliendo con lo establecido en la nueva Constitución, el próximo sábado los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular designarán a sus Intendentes, en presencia de los delegados del territorio.

A partir de lo refrendado en la Carta Magna, los Intendentes presidirán los Consejos de la Administración en cada territorio, el cual tiene carácter colegiado, desempeña funciones ejecutivas-administrativas y dirige la Administración Municipal.

Esta nueva figura dentro de las estructuras de Gobierno en los municipios busca fortalecer su gestión, así como potenciar el desarrollo económico y ejecutar las tareas de prevención y atención social.

Además, los Intendentes asistirán a las sesiones del Parlamento con voz, aunque no tendrán voto, e integrarán los Consejos Provinciales junto al presidente y vicepresidente de las Asambleas Municipales.

