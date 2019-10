Desarrolla gira por Europa la vicecanciller de Cuba

La Habana, Cuba. – La viceministra de Relaciones Exteiores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, inició este lunes una visita oficial a Moldova como parte de una gira por países europeos que concluirá el 17 de octubre, e incluye a Serbia y Montenegro.

En Moldova la vicecanciller sostuvo un franco intercambio con el presidente de esa nación, Igor Dodón, en el cual ambos coincidieron en trabajar por el desarrollo de los vínculos bilaterales, indicó el sitio Cubaminrex, de la cancillería de nuestro país.

La viceministra cubana de Relaciones Exteriores dialogó además de manera amplia y fructífera con la líder del Parlamento de Moldova, Zinaida Greceani, a quien le expresó la voluntad de impulsar las relaciones entre los legislativos de ambas naciones.

Se conoció que en su gira por las naciones europeas, González Fraga sostendrá conversaciones oficiales en las cancillerías homólogas.

