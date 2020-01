Delegados ratifican compromiso con el pueblo

Por: Lázaro Silva

Mayabeque, Cuba. – Delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Mayabeque, que cesaron en sus funciones, expresaron su disposición a continuar con eficiencia su servicio al pueblo.

Durante la última sesión para dar paso a nuevas formas gubernamentales con la próxima elección del gobernador y vicegobernador, los participantes reconocieron el desempeño desarrollado en los 9 años de creado el nuevo territorio.

Tamara Valido Benítez, quien fungió como presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Mayabeque en los últimos años, felicitó a los delegados quienes ejercieron su tarea con una alta calidad y de respeto a la Constitución.

Representantes mayabequenses los experimentados por sus largos años de trabajo en la Asamblea y los jóvenes de nueva incorporación, patentizaron su compromiso de cumplir tareas donde quiera que se les asigne.

