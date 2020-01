Delegados municipales ejercen el voto

La Habana, Cuba. – Cumpliendo con lo aprobado en la nueva Carta Magna, los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, en representación del pueblo, ejercieron su voto por el cargo de Gobernador y Vicegobernador de La Habana.

En cada Colegio Electoral un diputado designado dio lectura a las biografías de Reinaldo García Zapata, propuesto como Gobernador, y Yanet Hernández, como Vicegobernadora de La Habana.

Explican las autoridades electorales de la provincia que una vez ejercido el voto se realizó el escrutinio en cada municipio, momento en que se contabilizaron las boletas existentes en las urnas y la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los propuestos.

Los consejos electorales provinciales son los encargados de efectuar el cómputo final de la votación, validar y declarar elegidos como gobernador y vicegobernador provinciales a los que alcancen más de la mitad de los votos válidos.

