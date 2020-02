Debatirán en Cuba sobre actividad Agro-Forestal

La Habana, Cuba. – Del 4 al 8 de mayo se desarrollará en La Habana la VIII Convención Internacional Agroforestal, evento que acogerá el Congreso Forestal, el Internacional de Café y Cacao, el Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores y el Congreso de Apicultura.

El presidente del Comité Organizador, Humberto García, en conferencia de prensa informó hoy que en la cita participarán más de 400 investigadores, especialistas y empresarios cubanos, de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Afirmó que como parte de la Convención se realizará también una Exposición Científica-Comercial, en la cual las entidades, empresas y firmas especializadas mostrarán sus productos, equipos y tecnologías.

Humberto García, explicó que entre las temáticas a debatir resaltan el papel del bosque en el enfrentamiento al cambio climático, la silvicultura y los productos forestales no maderables.

