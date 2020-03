Cubanos aplican medidas contra el Covid-19

La Habana, Cuba. – Un oportuno llamado a la población a informarse por medios confiables ante la rápida propagación del coronavirus realizaron las autoridades de Guantánamo en la reunión territorial para prevenir la peligrosa epidemia.

En el encuentro sobresalió el consejo de estar atentos a la información que brindan los medios de prensa cubanos, así como las páginas de INFOMED y el Ministerio de Salud Pública, entre otros medios.

Por su parte con la presencia de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en Villa Clara se presentó el Plan de Prevención y Control del Coronavirus, adaptado a las características de la provincia.

Gretza Sánchez Padrón, directora de Salud en ese territorio, se refirió a la necesidad de que los trabajadores estén capacitados para enfrentar la epidemia, y colaboren con la limpieza de centros laborales con el uso de cloro líquido e hipoclorito de sodio.

En Sancti Spíritus médicos de familia y estudiantes de la Facultad de Ciencias Medicas Faustino Pérez se capacitaron para realizar pesquisa activa de la enfermedad Covid-19.

Desde Las Tunas se reporta que la capacitación que se realiza en el sector estatal prevé además a los cuentapropistas en cada uno de los sectores a que se vinculan, como los arrendadores de viviendas y los porteadores privados.

Igualmente en Granma, el doctor Ciro Estrada, director provincial de Salud, aseguró que para enfrentar la posible entrada del coronavirus a Cuba se capacitó a más del 90 por ciento de los trabajadores del sector.

En Pinar del Río las autoridades políticas, gubernamentales y sanitarias vueltabajeras reinteraron la no presencia del coronavirus y llamaron a intensificar todas las medidas de protección.

