Cuba y Surinam reafirman vínculos de cooperación

Paramaribo. – En el contexto de las celebraciones por los 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, Cuba y Surinam reafirman el interés común de profundizar los vínculos de cooperación.

El embajador cubano en esa nación, Igor Azcuy, en diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam, Jennifer Simons, agradeció el apoyo a la lucha de Cuba contra el criminal bloqueo impuesto por los Estados Unidos.

Por su parte, Simons manifestó que es una obligación moral respaldar a la Mayor de las Antillas ante esa política injusta y criminal que intenta asfixiar al pueblo cubano.

El jefe de la misión diplomática cubana dialogó, además, con Rabin Parmessar, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y acordaron establecer una coordinación regular para impulsar proyectos de cooperación en el cultivo de productos como arroz y cebolla.

