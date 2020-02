Cuba y Nicaragua impulsan relaciones comerciales

La Habana, Cuba. – El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas y el titular de Fomento, Industria y Comercio nicaragüense, Orlando Solórzano, abogaron por impulsar las relaciones económicas entre ambas naciones.

Trabajamos por desarrollar el intercambio comercial bilateral, escribió en Twitter el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, al publicar una foto del encuentro este lunes en La Habana entre Cabrisas y Solórzano.

Durante la cita, ambas partes resaltaron la hermandad y solidaridad entre sus gobiernos y pueblos, así como las excelentes relaciones bilaterales y los avances en el intercambio comercial de bienes y servicios durante 2019.

Aunque Cuba y Nicaragua establecieron formalmente relaciones diplomáticas en 1918, los vínculos de amistad y cooperación cobraron verdadero impulso a partir del triunfo de sus respectivas revoluciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.