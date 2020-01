Cuba y China celebran seis décadas de relaciones diplomáticas

Beijing. – Cuba abrió el programa oficial de las actividades que celebrará este año por las seis décadas de relaciones diplomáticas con China, en una velada que también sirvió de homenaje al aniversario 61 de su Revolución.

A la embajada de la Isla en Beijing, acudieron como invitados el viceministro de Relaciones Exteriores chino e instituciones chinas, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado en Beijing, y de la comunidad de cubanos residentes en el estado asiático

El embajador Carlos Miguel Pereira, dijo a los presentes que este año será trascendental en los vínculos Cuba-China, y las celebraciones del aniversario 60 continuarán fortaleciendo la profunda amistad entre ambos estados.

Pereira renovó el compromiso con la consolidación de los lazos bilaterales y abogó por el apoyo en los esfuerzos por construir una sociedad socialista que sea próspera, democrática y sostenible.

