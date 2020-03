Cuba y Benín ratifican interés de fortalecer relaciones bilaterales

La Habana, Cuba. – La Viceprimera Ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, recibió este lunes, al ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de la República de Benin, Excmo. Sr. Aurélien Agbénonci, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En un ambiente cordial, ambas partes intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y ratificaron el interés mutuo de fortalecer los históricos lazos existentes entre los dos países.

La ocasión fue propicia además para intercambiar sobre otros temas de la agenda internacional.

Acompañaron al distinguido visitante, Excmo. Sr. Cyr Koty, Embajador de Benin en Cuba; el Sr. Alain Ayadokoun, director adjunto del Despacho del Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación; el Sr. Hervé S.K. Zanvo, consejero técnico para la Administración, el Desarrollo Personal y el Diálogo Social del Ministro.

Por la parte cubana estuvieron presentes, Gisela García Rivera, directora de África Subsahariana y otros funcionarios del MINREX.

En horas de la mañana del propio día, el Canciller fue recibido también por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en la sede de la Cancillería en La Habana, en un encuentro que confirmó los sólidos vínculos culturales, de solidaridad y cooperación entre los dos pueblos, desde que establecieran relaciones en 1974.

Rodríguez Parrilla agradeció la posición de apoyo a Cuba, adoptada por ese país en la pasada Asamblea General de la onu durante la votación de la resolución contra el criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a la Isla, y el respaldo mostrado, además, en la cumbre de la Unión Africana.

El Canciller de Benín, por su parte, ratificó el deseo de su Gobierno de continuar profundizando esas históricas relaciones, pronunciándose por continuar el desarrollo y ampliación de estas.

Como parte de su programa el Ministro de Relaciones Exteriores de Benín firmó un acuerdo marco de cooperación, rubricado por la parte cubana por el titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, el cual abre líneas de cooperación en sectores como la agricultura, la salud, la educación, entre otros.

La visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de la República de Benín, realizada en el aniversario 60 de la independencia de esta nación del África Subsahariana, contribuye a reafirmar el buen estado de las relaciones bilaterales entre los dos países.

Cuba reiteró su compromiso de contribuir con la formación de profesionales benineses en nuestro país, especialmente en los sectores de salud y educación, los cuales suman hasta la fecha más de 340 graduados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.