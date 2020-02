Cuba tierra del tabaco

Artemisa, Cuba. – Hasta la zona de Partido en San Antonio de los Baños, Artemisa llegan los participantes de la XXII edición del Festival del Habano, para recorrer una de las regiones donde se produce el mejor tabaco del mundo.

En esta ocasión los productores seleccionados fueron el presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Batalla de las Guásimas, Aurelio Reyes y Armando Trujillo, presidente de la Unidad Felipe Herrera.

Durante la visita, a ambas plantaciones especializadas en la producción de capa de calidad para la elaboración de las marcas más prestigiosas de Habanos, los delegados podrán intercambiar con los productores y ver de cerca el proceso productivo.

La zona de Partido agrupa los municipios de Alquízar, Güira de Melena y San Antonio de los Baños y es la encargada de producir más del 30 por ciento de las capas utilizadas para la confección de los puros cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.