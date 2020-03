Cuba reitera solidaridad con Italia frente a Covid-19

Roma, Italia. – La embajada de Cuba en Italia reiteró su solidaridad con el pueblo y las autoridades de ese país europeo en la gestión de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19.

En un comunicado en el cual informó sobre la detección del contagio en tres turistas italianos quienes se encuentran actualmente en la Isla, la misión diplomática cubana se refirió a las declaraciones del canciller, Bruno Rodríguez, sobre la pandemia.

Son tiempos de solidaridad, de entender la salud como un derecho humano y no como un negocio, de reforzar la cooperación internacional como vía para hacer frente a nuestros desafíos comunes. En la prevención y contención del nuevo coronavirus es necesario un esfuerzo global, expresó Rodríguez Parrilla.

Esa postura de Cuba la reafirmamos en circunstancias difíciles como estas, indica la nota publicada por la embajada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.