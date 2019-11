Cuba reafirma su postura ante desarme nuclear

Naciones Unidas. – La representación de Cuba ante las Naciones Unidas, reafirmó su respaldo a un mundo libre de armas nucleares, y destacó la importancia del establecimiento de una zona libre de esos dispositivos en el Medio Oriente.

La segunda secretaria de la misión de la Isla ante la ONU, Lilianne Sánchez, señaló en la Asamblea General que el desarme nuclear y la no proliferación, se refuerzan mutuamente, y que la única garantía contra el uso de ese armamento es su total eliminación de forma irreversible, transparente y verificada.

Además, expresó el apoyo de Cuba a la convocatoria de la Conferencia para el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente, a realizarse en noviembre del próximo año.

Sánchez añadió que Cuba también reconoce y apoya la importante labor del Organismo Internacional de Energía Atómica, y su contribución a la paz y el desarrollo sostenible.

