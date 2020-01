Cuba presenta a la UNESCO sus Cartas Credenciales

Francia. – La representante permanente de Cuba ante la Unesco, Yahima Esquivel, presentó en París sus Cartas Credenciales a la directora general de la organización, Audrey Azoulay.

En la sede de la entidad de la Organización de Naciones Unidas especializada en temas de Educación, Ciencia y Cultura, destacaron las relaciones entre la Isla y la Unesco, y coincidieron en la voluntad de continuar el fortalecimiento de los vínculos de cooperación.

De acuerdo con la representación cubana, Esquivel y Azoulay también dialogaron durante su encuentro sobre la vigencia e importancia del mandato y los principios fundacionales de la organización.

Asimismo, ambas representantes confirmaron los valores compartidos de la obra de la Revolución cubana y la Unesco, vinculados con alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y la erradicación de la pobreza mediante la inclusión social.

