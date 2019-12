Cuba prepara Ley de Bienestar Animal

La Habana, Cuba. – Un proyecto de Ley de Bienestar Animal se encuentra en consulta para su posible aprobación en Cuba, el cual contempla derechos y deberes de los ciudadanos hacia los animales, así como medidas punitivas para quienes incumplan con lo reglamentado.

La presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal, María Gloria Vidal, explicó que el proyecto se encuentra en revisión por parte de la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura y constituye un tema priorizado para ese organismo.

Se reconocen en el documento los principios del bienestar animal, los cuales incluyen el derecho a la atención, los cuidados y protección, que ninguno sea sometido a malos tratos ni a actos crueles.

Vidal Rivalta declaró que el proyecto estipula sanciones para quienes incumplan con lo reglamentado, la penalización comprende multas que incluyen precios altos y, en casos puntuales, está prevista la privación de libertad., además que prohibe la pelea entre ejemplares de cualquier especie.

