Cuba: por potenciar los servicios de transporte

Holguín, Cuba. – El ministro de transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, reiteró en recorrido por Holguín que durante este año se continuarán impulsando los programas de desarrollo y servicios en las áreas de transportación ferroviaria y marítima del país.

El titular del ramo reiteró realidades y proyecciones durante sus encuentros con colectivos del sector en los municipios holguineros de Banes y Antilla, donde apreció la marcha de las principales tareas encaminadas a mejorar los indicadores básicos en los servicios del transporte.

Los talleres de reparación y mantenimiento de equipos ferroviarios de la Unidad Económica de Base Jesús Suárez Gayol, de Banes, fue el primero de los centros visitados por Rodríguez Dávila en esos territorios.

En esa unidad, conoció detalles referidos a los medios disponibles para la atención técnica de locomotoras, tolvas, tanques y carros de líneas destinados a la transportación de caña.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.