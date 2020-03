Cuba, país invitado de honor a FIT 2020 en Argentina

Buenos Aires, Argentina. – Cuba será la invitada de honor de la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2020, donde mostrará las bondades de una Isla que se caracteriza por ser uno de los destinos más seguros del mundo.

Este año Cuba será el país reverenciado en dos de los eventos más grandes que acoge Buenos Aires, la feria del Libro, con La Habana como niña mimada de su venidera edición, y la de turismo.

Cuba ha tenido siempre una presencia sistemática en la Feria Internacional de Turismo de América desde su fundación, y por su stand transitan cada año cientos de personas ávidas por visitar la Isla.

A pesar del contexto internacional complejo, la Mayor de las Antillas seguirá trabajando para posicionarse como uno de los destinos más seguros del mundo y con las mejores playas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.