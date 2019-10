Cuba necesita seguir bajando los accidentes del tránsito

La Habana, Cuba. – Más de la mitad de los territorios de Cuba disminuyen la accidentalidad, y dentro de ella la peligrosidad, expresó el coronel Roberto Rodríguez, jefe de la Dirección Nacional de Tránsito.

Agregó que en relación con igual fecha del pasado año se observa un descenso en muertos y lesionados, y aclaró que el hombre es el resposable de los siniestros viales por su negligencia, falta de precaución, indisciplinas y violaciones del Código de Seguridad Vial.

La falta de atención por uso de celulares y audífonos y no guardar la distancia entre vehículos son la primera causa de accidentes, fallecidos y lesionados, así como no prestar atención a la conducción, violar el derecho de vía y exceso de velocidad.

El jefe de la Dirección Nacional de Tránsito dijo que en zonas urbanas está la mayor cantidad de siniestros en el país, en las líneas rectas e intersecciones donde ocurren en pleno día.

