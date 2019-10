Cuba denuncia chantaje de Estados Unidos a la ONU

Naciones Unidas. – Cuba denunció que Estados Unidos permanece inmutable ante la difícil situación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, con la falta de efectivo, y mantiene a la organización bajo un chantaje financiero.

En la quinta Comisión de la Asamblea General, Yaíma de Armas, segunda secretaria de la misión cubana ante Naciones Unidas, dijo que se sabe quién es el principal responsable de la situación financiera tan crítica que vive la ONU.

Añade que Washington insiste en recordar su condición de principal contribuyente, cuando debe al presupuesto de la organización multilateral casi 800 millones de dólares, y en las operaciones de mantenimiento de la paz su deuda asciende a más de 2 mil millones de dólares.

La diplomática cubana resaltó que la ausencia de tales sumas tiene como consecuencia limitar la capacidad de la ONU para enfrentar eventos de gran trascendencia, y proteger la vida de aquellos que prestan servicio en zonas de conflicto.

