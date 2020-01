Cuba completará reforma con designación de intendentes

La Habana. – Este fin de semana, Cuba completará la reforma en la administración pública dispuesta en la Constitución de la República, con la designación de los intendentes en los 168 municipios.

La Asamblea Nacional del Poder Popular informó que las nuevas figuras, que serán propuestas por las asambleas municipales, encabezarán los Consejos de la Administración Municipales, después de ser escogidos el próximo día 25.

Los intendentes resurgirán como paso final a los cambios previstos en la ley de leyes, que desembocaron en la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, del Primer Ministro y de los gobernadores y vicegobernadores provinciales.

Para la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, además de cumplir con la Carta Magna, se refuerza la institucionalidad, y se propicia un permanente vínculo con el pueblo.

