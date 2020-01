COPMAR, un colectivo comprometido

La Habana, Cuba. – Los resultados económicos del 2019 y las proyecciones para el presente año de la Empresa Comercializadora de Alimentos (COPMAR), fueron debatidos hoy por los trabajadores del sector, reunidos en el Centro de Convenciones de La Habana.

Ante la presencia del Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte y la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle, los presentes ratificaron su compromiso por continuar cumpliendo con la distribución de la canasta básica, dietas médicas y suministros a las pescaderías.

Guilarte destacó el esfuerzo realizado en el año que recién concluyó, etapa marcada por las carencias económicas debido al recrudecimiento del bloqueo, y los exhortó a seguir mejorando la contratación de las producciones.

Afirmó que es necesario mejorar el almacenamiento, refrigeración y medios de medición, lo cual incidirá en una mejor calidad de los servicios.

Garantizar la distribución de la canasta familiar normada, cumplir con los planes de ventas y continuar el mantenimiento industrial y constructivo, están entre las prioridades de COPMAR, para este año.

Durante la reunión de balance que tuvo lugar hoy en el Centro de Convenciones de Cojímar, su director José Manuel Crespo, explicó que en la actual etapa continuaremos enfrentando carencias económicas, por ello es vital ser más eficientes y ahorrar todo lo posible.

Informó que en el 2009, se trabajó en función de lograr un crecimiento en los ingresos, así como en aumentar los niveles de gestión comercial para lograr ciclos de entregas más efectivos.

La Empresa Comercializadora de Alimentos (COPMAR), tiene alcance nacional, y se dedica a comercilizar productos cárnicos como pescado, picadillos, pollo, croquetas, perros calientes, entre otros.

