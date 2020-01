Convocan a Convención de Ingeniería Agrícola

La Habana, Cuba. – El Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola convoca a todos los interesados a participar en la Convención Internacional de Ingeniería Agrícola 2020, prevista entre el 19 y el 23 de octubre, en Cuba.

Con la Agricultura de Precisión como tema central, el evento busca propiciar el intercambio de conocimientos en función de impulsar el desarrollo e implementación de esos métodos en Cuba, explicó el presidente del Comité Organizador, Víctor Manuel Tejeda.

Durante la Convención, agregó, especialistas, investigadores, estudiantes y productores debatirán además sobre Agricultura de Conservación, tecnologías de riego y drenaje e impacto del cambio climático en el sector.

Víctor Manuel Tejeda señaló que los interesados podrán entregar sus trabajos hasta el mes de febrero, en español, portugués e inglés con una extensión máxima de 15 páginas.

