Convocan a Congreso sobre Infancias, Adolescencias y Juventudes

La Habana, Cuba. – El Centro de Estudios Sobre la Juventud y la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, convocan al Congreso Internacional de Investigadores sobre Infancias, Adolescencias y Juventudes, del 22 al 26 de marzo de 2021, en La Habana.

El tema central es Infancias, adolescencias y juventudes: activismo y justicia social en un contexto de transformación, anunció la subdirectora para la Coordinación y las Relaciones Internacionales del centro, Yeny Borrego.

Durante el Taller de Resultados: Diálogo sobre Juventud en La Habana, la experta dijo que entre los temas del Congreso están las políticas públicas y protección a los derechos de infantes, adolescentes y jóvenes, así como los procesos culturales, identidades juveniles y proyectos de vida.

Resaltó que en la magna cita podrán participar investigadores, estudiantes y otros profesionales vinculados al trabajo con esas poblaciones.

