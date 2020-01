Contra el bloqueo y en desagravio a Martí

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, convoca a la Jornada por el 28 de enero, aniversario 81 de creada la organización, en repudio al recrudecimiento del bloqueo y en desagravio al apóstol José Martí.

Durante las actividades se rendirá tributo a nuestro Héroe Nacional en el aniversario de su natalicio con actos de reafirmación revolucionaria de los trabajadores, y de apoyo a los máximos líderes del país.

La jornada por el Aniversario 81 de la CTC incluye homenajes de recordación a Lázaro Peña González, Jesús Menéndez Larrondo, José María Pérez Capote, Aracelio Iglesias Díaz y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se ratificará la unidad de los afiliados a los distintos sindicatos y demás principios por los que se creó la Central de Trabajadores de Cuba, así como la defensa de los intereses de la clase obrera.

