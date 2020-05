Construcción e industrias en Cuba mantienen su vitalidad

La Habana, Cuba. En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y la situación que vive Cuba ante la COVID-19, el Ministerio de la Construcción ha mantenido la vitalidad dando prioridad a los programas esenciales.

El Ministro del ramo, René Mesa, subrayó en la Mesa Redonda que ha primado la disciplina en el cumplimiento de las medidas higiénicas, y muestra de ello es que de los más de 93 mil trabajadores del sistema se han reportado solo diez casos de la enfermedad, y únicamente cuatro vinculados a la labor del sector.

Precisó que los constructores participaron activamente en el acondicionamiento de centros de aislamiento, y también en 18 hospitales de siete provincias.

René Mesa acotó en la Mesa Redonda que además han laborado, de conjunto con Biocubafarma, en una planta para la producción del medicamento cubano CIGB 258.

En el segundo año de la Política de la Vivienda se terminaron hasta el cierre de abril 13 958 inmuebles, lo que representa un 34 por ciento del plan previsto de más de 41 mil , informó el Ministro de la Construcción, René Mesa.

Precisó en la Mesa Redonda que las provincias con mejor organización de los planes son Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, La Habana y Guantánamo.

René Mesa enfatizó que se brinda especial atención a la política demográfica, y en ese sentido más de 2 mil madres con tres hijos o más han resultado beneficiadas este 2020.

Añadió que el programa de rehabilitación tampoco se ha detenido, y se han hecho ya más de 7 mil acciones constructivas en lo que de año, a la vez que se priorizan las afectaciones por eventos climatológicos, y los programas para la erradicación de pisos de tierra y cuarterías.

Industria cubana en pos de asegurar producciones

El Ministro de Industrias, Eloy Álvarez, explicó en la Mesa Redonda cómo aseguran las distintas empresas las producciones vitales para el país en medio de la pandemia de la COVID-19.

Resaltó fundamentalmente el encadenamiento productivo en el país para el aseguramiento de productos vitales destinados a la población, mediante un sistema de trabajo conjunto de diversas instituciones.

Destacó, además, que desde el inicio de la enfermedad en Cuba la industria toma medidas para garantizar la protección de sus trabajadores, a partir del incremento de la vigilancia epidemiológica.

Puntualizó el Ministro de Industrias que así el sistema empresarial cubano ha logrado asegurar productos de primera necesidad en el país para el enfrentamiento a la COVID-19, a partir de la realización de un control diario para dar respuesta a dificultades y prioridades.

El Ministro de Industrias, Eloy Álvarez, resaltó la respuesta de las instituciones a las prioridades del país, y destacó a la Industria Química, cuyas plantas de oxígeno aseguran la demanda de la salud en hospitales y en centros de producción de medicamentos.

Destacó en la Mesa Redonda las acciones de la Industria Ligera que -según explicó- ha logrado estabilizar la producción de insumos para el aseo, como crema dental y jabón, y ha entregado al sistema de salud más de 2 millones de nasobucos.

El Ministro explicó también el aporte de la Industria Electrónica en la reparación de calderas y de ventiladores para hospitales, así como de la Sideromecánica en el mantenimiento de ambulancias.

Refirió que se mantienen como prioridades fortalecer los vínculos con las universidades, la creación de cadenas productivas, y el diseño de estrategias para la etapa post-COVID-19.

