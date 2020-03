Constituyen en Artemisa delegación al Congreso juvenil

Artemisa, Cuba. – La primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, Susely Morfa González, constituyó en la provincia de Artemisa la delegación del territorio que asistirá al XI Congreso de la organización.

En el Mausoleo a los Mártires de Artemisa fue abanderada la comitiva que integran 37 delegados y 6 invitados, ante la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y primera Secretaria en la provincia, Gladys Martínez Verdecia.

Meyvis Estévez, primera Secretaria de la UJC en el territorio, entregó a Susely Morfa la réplica del Cubo de la Victoria, símbolo de la resistencia y el espíritu combativo de los artemiseños.

Los delegados locales al Congreso juvenil expresaron que son el relevo de la Revolución y que no traicionarán la confianza depositada en ellos por el Partido ni la memoria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.