Consolida Varadero gestión para preservar la playa

Matanzas, Cuba. – A 132 años de fundado, el balneario de Varadero, en Matanzas, consolida su prestigio y apuesta por escalar al primer lugar en la preferencia de los turistas del orbe.

Especialistas del Centro de Servicios Ambientales de la provincia contribuyen a preservar las condiciones de la playa y para ello incluyen la regeneración artificial de arena por la erosión.

Marisol Gil, especialista de la empresa inversiones Gamma S.A, del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Varadero, precisó que el próximo vertimiento modelará el sector del hotel Oasis, donde se ejecutan nuevas instalaciones.

Más del 80 por ciento de los balnearios cubanos tienen retrocesos en la línea de costa por el cambio climático, razón que justifica las mejoras para ampliar el área de disfrute y el fortalecimiento de la duna como una de las acciones de la Tarea Vida.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.