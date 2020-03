Conmemoran toma de Radio Reloj

La Habana, Cuba. – Con el pase de lista a los mártires de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, comenzó la conmemoración del Aniversario 63 de la toma de Radio Reloj, por el líder estudiantil José Antonio Echeverría.

Frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión se realizó la ceremonia, a la que asistieron combatientes del Directorio Revolucionario, liderados por Víctor Dreke, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Daniel Fernández, presidente de la FEU del Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, en nombre de sus compañeros destacó el compromiso de ser continuidad de quienes ofrendaron sus vidas por la libertad de Cuba.

En la ceremonia alumnos de la escuela 13 de marzo le cantaron a la Patria, mientras el trovador Raúl Torres entonó la canción Cabalgando con Fidel y anunció que estrenará el 4 de abril un tema dedicado a los jóvenes.



