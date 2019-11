Conmemoran fundación de Bayamo

Granma, Cuba. – Una sesión solemne de la Asamblea municipal del Poder Popular de Bayamo, fue la conmemoración central por los 506 años de la segunda villa Cubana, hoy capital de la provincia de Granma.

En el Teatro Bayamo, sesionaron los delegados de ese órgano y se confirieron reconocimientos a profesionales de la salud, cultura, educación y pioneros, así como a trabajadores de Servicios Comunales, entre ellos Luis Ramos Valerino, con 20 años en la recogida de basura.

Se estimuló a Geily González, alumna de la Escuela Secundaria Básica Urbana Luz Vázquez, niña que hizo vibrar de emoción por su elocuente y articulado discurso en el acto central por el 26 de Julio, este año en la Plaza de la Patria de Bayamo.

A 506 años del nacimiento de la Villa San Salvador de Bayamo, se declaró Hijo Ilustre de esa histórica ciudad, al músico Orlando Quesada, Guapachá.

