Concluye hoy II Conferencia Nacional de la ANIR

La Habana, Cuba. – Fortalecer la importante labor del movimiento de innovadores y racionalizadores es el objetivo de la II Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), que con sede en el teatro Lázaro Peña, en La Habana, concluye hoy.

En la mañana se analizará el informe central del encuentro y se presentará el Comité electo y el Buró Nacional de la organización, posteriormente será entregado el Premio de Mayor Impacto Económico y Social, que reconoce a trabajadores con innovaciones sobresalientes.

Durante la sesión del viernes, primer día del encuentro, se trataron asuntos como la remuneración de las innovaciones, reconocimiento y máximo aprovechamiento de las reservas, además del aporte individual y colectivo.

La ANIR es una organización de carácter social y voluntario que promueve la búsqueda de soluciones a problemas económicos y sociales.

