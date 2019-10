Complejo Histórico declarado Monumento Nacional

Sancti Spíritus, Cuba. – El Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, ubicado en Sancti Spíritus, fue declarado oficialmente Monumento Nacional, con motivo del aniversario 60 de la desaparición física del Héroe de Yaguajay.

En el acto de otorgamiento de dicha categoría, se destacó el valor histórico del complejo, y precisó cómo el museo que allí radica cuenta con la exposición más completa dedicada a Camilo Cienfuegos, el Señor de la Vanguardia.

El director del complejo resaltó que se cumplen tres décadas de la apertura de esa institución, que incluye museo, conjunto escultórico y plaza, así como el mausoleo del Frente Norte de Las Villas, y también el hospital Joaquín Paneca, otrora cuartel de la dictadura de Fulgencio Batista.

El directivo señaló que desde el mismo momento de la desaparición física de Camilo Cienfuegos, surge en el propio pueblo el interés de erigir un monumento a su memoria.

