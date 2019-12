Comienza hoy en La Habana Congreso de Meteorología

La Habana, Cuba. – Convocado por la Sociedad Meteorológica de Cuba y con el auspicio del Instituto de Meteorología y la Oficina del Historiador de la ciudad, desde hoy y hasta el viernes sesionará en La Habana el X Congreso de Meteorología.

Con la participación de más de 200 delegados nacionales e invitados extranjeros, durante la apertura se entregará el Premio Nacional de Meteorología y los galardones del concurso de fotografía meteorológica.

Como parte del programa científico, varios seminarios y talleres tendrán su espacio, como los de contaminación atmosférica y climatología, al tiempo que se realizará el 1er. Encuentro de agroecología y resiliencia al cambio climático.

Durante cinco días los participantes en el X Congreso de Meteorología analizarán temas relacionados con la historia de esa ciencia interdisciplinaria y los ciclones tropicales, entre otros asuntos.

