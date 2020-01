Comenzó en Cuba la elección de Gobernadores y Vicegobernadores

Cuba. – La elección del gobernador y vicegobernador provincial de Villa Clara, transcurre de manera satisfactoria en los 13 municipios de ese territorio.

Previo a ese proceso se distribuyeron las biografías y fotos de los candidatos propuestos por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel entre los delegados a las asambleas municipales.

Según lo estipulado por la legislación, las asambleas municipales de Villa Clara, convertidas en colegios electorales, están dirigidas por el diputado designado por el Consejo de Estado, y por el presidente del Consejo Electoral Municipal y los vocales que integran el colegio.

En cada uno de esos locales se habilitaron cabinas de votaciones, para que los delegados ejerzan su derecho al voto directo y secreto, así como las urnas para depositar las boletas custodiadas por los pioneros.

Los 763 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, en Matanzas, ejercen el derecho de elegir al gobernador y vicegobernador en las elecciones de este sábado.

En los 13 territorios, de manera simultánea, libre, igual, directa y secreta los yumurinos votan para esos cargos por las propuestas del presidente Miguel Díaz-Canel.

La Constitución establece que un gobernador requiere la ciudadanía cubana por nacimiento y no tener otra, haber cumplido 30 años de edad, residir en la provincia y disfrutar de los derechos civiles y políticos.

Como máxima figura es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Consejo Provincial, a los que les rinde cuenta e informa de su gestión, en la oportunidad y sobre los temas que le soliciten.



Como establece la Constitución de la República de Cuba, hoy se reúnen en Artemisa los más de 600 delegados a las 11 Asambleas Municipales del Poder Popular para la elección del Gobernador y Vicegobernador en el territorio.

La Presidenta del Consejo Electoral Provincial, Vilma Zamora, precisó que los representantes del pueblo por cada circunscripción esta mañana ejercen su derecho al voto en los colegios creados.

En la ciudad capital de Artemisa, los 113 delegados del Poder Popular reunidos en el Teatro del Comité Municipal del Partido, participan en estos momentos en el proceso de votación y después de realizado en escrutinio aguardarán los resultados.

Representante de los electores de la circunscripción número 3 en el municipio de Artemisa, la joven jueza, Yamila Milián, expresó la alta responsabilidad que constituye esta elección.

Los 13 Consejos Electorales municipales de Granma se constituyeron desde las 9 de la mañana en Colegios Electorales, para que los 960 delegados de base ejercieran su voto por los candidatos a Gobernador y Vicegobernador provincial.

En Bayamo la Diputada Francis Rebeca Garcés, designada por el Consejo de Estado, presentó a los delegados de Bayamo, los Candidatos que propuso el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Los datos biográficos de cada uno de ellos fueron expuestos por Garcés a los delegados bayameses, y seguidamente procedieron a ejercer su derecho al voto, tal y como lo establece la Constitución cubana.

La Presidenta del Consejo Electoral de Bayamo, Migdalia Collejo, destacó que la elección del Gobernador y Vicegobernador provinciales se enmarca en el perfeccionamiento de los órganos de Gobierno.

En los 8 colegios electorales de Las Tunas se reúnen hoy por derecho propio los delegados del Poder Popular que ejercen su voto igual, libre, directo y secreto.

En el colegio del municipio cabecera habilitado en la Universidad de Ciencias Médicas, la diputada Carmen Mercedes Pérez Tamayo, designada por el Consejo de Estado leyó la fundamentación de las propuestas para los cargos del Gobernador y Vicegobernador, tras lo cual se procedió a la votación.

La vocal del Consejo Electoral Provincial, Yamilet Díaz Ortiz, opina que con este proceso se hace cumplir lo legado por la Constitución, como un proceso único, nuevo y transparente, demostrando la democracia socialista en Cuba.

Desde las 9 de la mañana abrieron todos los colegios electorales de Las Tunas, con las condiciones necesarias para la inédita jornada, resultado de un amplio proceso preparatorio.



La elección para Gobernador y Vicegobernador en los 8 colegios de Las Tunas aconteció de manera exitosa, y con apego a lo dispuesto en la Ley Electoral de nuestro país.

En la Universidad de Ciencias Médicas radicó el Colegio Electoral del municipio cabecera, en el que votaron los 152 delegados del Poder Popular, en representación de los más de 166 mil electores del territorio.

Tomás Rosales expresó que su voto para el Gobernador y Vicegobernador provinciales fue en nombre del pueblo, lo cual es también por Cuba y para reafirmar su sistema político, mientras Teresa García lo valora de acto de dignidad como mujer cubana.

Desde las 9 de la mañana abrieron en Las Tunas los colegios electorales, acorde a lo previsto para toda Cuba, y luego de depositarse la boleta en las urnas custodiadas por pioneros se procedió al escrutinio.

Con una asistencia total superior al 99 por ciento, en las trece asambleas municipales del Poder Popular de la provincia de Camagüey, transcurrió este sábado la elección del Gobernador y vicegobernador del territorio, según mandato constitucional.

El presidente del Consejo Electoral Provincial, Mariano Basulto Pérez, resaltó que pese a la lluvia, los representantes del pueblo en la base aseguraron su presencia para continuar fortaleciendo la institucionalidad del Estado cubano.

Destacó la Asamblea del Poder Popular en el municipio cabecera, la mayor de la provincia, a la que concurrieron sus 160 delegados, entre los que estuvo Iraida Curró, fundadora del Poder Popular aún en activo.

Tras ejercer su derecho al voto, varios de los participantes calificaron de histórico este 18 de enero al marcar una nueva etapa de trabajo para el Gobierno en el país.

El diputado Alberto Fernández Pena dirige este proceso junto al presidente del Consejo Electoral Municipal Radamé Pérez Galán.

Tras leer la biografía de los candidatos los delegados de circunscripción, en representación del pueblo, realizan el voto libre, directo y secreto conforme a la Ley Electoral de Cuba.

Desde las 9 de la mañana de este sábado los 516 delegados de Cienfuegos iniciaron el proceso de elección, por el voto directo y secreto, del Gobernador y Vicegobernador de la provincia.

José Alberto Gómez Puerto, secretario del Consejo Electoral en el territorio, informó que ese proceso se desarrolla por primera vez en Cuba, y que resulta una fortaleza y expresión de nuestra democracia.

Los delegados cienfuegueros, nominados y electos por el pueblo, eligen al Gobernador y Vicegobernador de la provincia para profundizar nuestra democracia socialista.

Indico Gómez Puerto que esta elección contribuirá a una mayor participación ciudadana, así como al desarrollo y la defensa de la mayor de las Antillas.

Más de mil 250 delegados municipales fueron convocados este sábado, en Holguín, para la elección de los cargos de Gobernador y Vicegobernador provinciales establecidos por la Constitución de la República.

A inicios de esta mañana, las 14 asambleas municipales del Poder Popular del territorio nororiental contaron con el quórum establecido para el acto electoral, en que los representantes populares consideraron la propuesta del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel para asumir la gobernación del territorio.

En las sesiones fueron presentadas las candidaturas de los diputados al Parlamento, Julio César Estupiñán, como gobernador, y Yunia Pérez, como vicegobernadora provinciales.

Los resultados del escrutinio serán informados al cierre de esta jornada, con los de todo el país, por las autoridades del Consejo Electoral Nacional.

Con total normalidad y transparencia transcurre en Guantánamo el proceso eleccionario que tiene lugar en todo el país para elegir al Gobernador y Vicegobernador provinciales para dar paso a una nueva estructura de gobierno aprobada democráticamente en la Constitución de la República.

Constituidos en los 10 Consejos electorales, los 600 delegados guantanameros ejercen su derecho al voto en sus municipios, tal como dicta la Ley Electoral.

En cada Consejo electoral, que se constituyeron en las sedes de las Asambleas Municipales del Poder Popular, el diputado designado dio lectura a la fundamentación de las propuestas realizadas por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel para Gobernador y vicegobernador en esa provincia.

Para este proceso se garantizaron todos los aseguramientos en Guantánamo, como se comprobó en la prueba dinámica del sábado último.

Los delegados de circunscripción reunidos en sus Asambleas Municipales del Poder Popular en Sancti Spíritus, ejercieron el voto para elegir al Gobernador y Vicegobernador de la provincia.

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular presentaron en nombre del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel las candidaturas y argumentaron los méritos que los avalan, en correspondencia con la nueva Constitución.

El delegado del municipio de Sancti Spíritus, Humberto concepción Toledo, en declaraciones a Radio Reloj destacó la responsabilidad que en nombre de sus electores asume al elegir a las máximas autoridades territoriales.

Las Asambleas Municipales de gobierno están integradas por 643 delegados, quienes, en representación de sus electores, con su voto libre, directo y secreto expresaron su voluntad.

